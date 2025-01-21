Трамп подписал десятки указов в первый день президентства

Трамп подписал десятки указов менее чем за час своего первого дня в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства во время подписания указов отвечал на вопросы журналистов. Он отметил, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Трампа среди прочего спросили о конфликте на Украине, ситуации с блокировкой социальной сети TikTok в США, о намерении присоединить к Соединенным Штатам Гренландию, об отношении к Венесуэле. Журналисты также задались вопросом, когда Трамп переговорит с президентом России Владимиром Путиным и намерен ли он отправиться в Китай.

По данным Los Angeles Times, Трамп подписал указ по остановке программ США по оказанию помощи для Украины и других стран на 90 дней.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Республиканец неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.