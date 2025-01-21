В США заявили, что хотят мира на Украине без риска обострения через «три-четыре года»

США заинтересованы в урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил государственный секретарь Марко Рубио.

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе», — сказал он.

По словам Рубио, Вашингтон не хочет, чтобы за урегулированием последовал еще один вооруженный конфликт между Украиной и РФ, «через три или четыре года».

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.