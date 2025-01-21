В Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам

Полная остановка помощи США является абсолютно неприемлемой для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Полная остановка американской помощи в условиях продолжения боевых действий является для нас абсолютно неприемлемой. Европейские страны могут нам помочь, но, к сожалению, у них нет возможностей заменить полностью США», — сказал он.

По словам Гончаренко, военно-промышленный комплекс Украины недостаточно силен, чтобы полностью обеспечивать себя.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее политолог оценил решение Трампа приостановить помощь Украине.