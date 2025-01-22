Премьер Испании не дал четкого ответа, отправит ли Мадрид военных на Украину

Премьер Испании не исключил отправки военных на Украину в качестве миротворцев

Премьер Испании Педро Санчес в интервью телеканалу CNBC не ответил, отправит ли страна своих военнослужащих на Украину в качестве «миротворцев».

«Я думаю, что рано четко отвечать», — сказал он.

Премьер выразил надежду, что 2025 год станет годом урегулирования военного конфликта на Украине.

«Испания всегда привержена обеспечению безопасности союзников», — добавил он.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности к отправке миротворческого контингента на Украину. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Ранее в Раде назвали западных миротворцев «кормом для рыбок».