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В Раде назвали западных миротворцев «кормом для рыбок»

Депутат Рады Дубинский: на Украине западные миротворцы станут кормом для рыбок
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Global Look Press

«Западные миротворцы» на Украине станут «кормом для рыбок гуппи». Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, страны, с которыми президент Украины Владимир Зеленский обсуждает идею введения на территорию страны миротворческого контингента, недееспособны в военном плане. Парламентарий заявил, что государства Прибалтики могут выставить армию в количестве 5 тыс. человек, а Великобритания «умеет только таскать каштаны из огня чужими руками».

«А Франция — это вообще несерьезно. Еще с Первой мировой войны», — написал политик.

Также он выразил мнение, что «все эти россказни» о миротворцах на Украине являются «способом заполнить эфир и показать, что еще не все потеряно».

До этого газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, написала, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. По информации издания, британский премьер «еще не полностью» склоняется к инициативе отправки военных на Украину, в то время как французский лидер продолжает продвигать эту идею.

Новость дополняется.

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