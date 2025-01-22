Зеленский назвал число миротворцев, необходимых для безопасности Украины

Украине нужны сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

«От всех европейцев? 200 000 — это минимум. Это минимум, иначе ничего не будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отмечает агентство, данное число примерно равно Вооруженным силам Франции на 2020 год.

Недавно премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности к отправке миротворческого контингента на Украину. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Ранее в Раде назвали западных миротворцев «кормом для рыбок».