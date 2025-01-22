В Италии не нашли простого решения по остановке конфликта на Украине

Глава МО Италии Крозетто: простого решения по остановке конфликта на Украине нет

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что простого способа по прекращению конфликта на Украине не существует. Его слова со слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине приводит ANSA.

Крозетто в ходе выступления отметил необходимость продолжать поддерживать Киев, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

«Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине», — утверждает Крозетто.

По его словам, итальянское правительство думает о том, «чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира».

До этого Институт изучения войны (ISW) сообщал, что президент России Владимир Путин 20 января подтвердил, что готов вести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом по конфликту на Украине, однако только на условиях Москвы. Речь идет о постоянном нейтралитете Киева, невступлении в НАТО, ограниченной численности ВСУ и смене действующей власти, говорится в тексте.

Ранее Фон дер Ляйен высказалась о судьбе Украины после инаугурации Трампа.