Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии не нашли простого решения по остановке конфликта на Украине

Глава МО Италии Крозетто: простого решения по остановке конфликта на Украине нет
close
Ciro De Luca/Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что простого способа по прекращению конфликта на Украине не существует. Его слова со слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине приводит ANSA.

Крозетто в ходе выступления отметил необходимость продолжать поддерживать Киев, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

«Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине», — утверждает Крозетто.

По его словам, итальянское правительство думает о том, «чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира».

До этого Институт изучения войны (ISW) сообщал, что президент России Владимир Путин 20 января подтвердил, что готов вести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом по конфликту на Украине, однако только на условиях Москвы. Речь идет о постоянном нейтралитете Киева, невступлении в НАТО, ограниченной численности ВСУ и смене действующей власти, говорится в тексте.

Ранее Фон дер Ляйен высказалась о судьбе Украины после инаугурации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами