В МИД России рассказали о процессе назначения нового посла в США

Россия ждет от США агреман на назначение нового посла. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Агреман не получен. До сих пор мы ждем, время идет», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков добавил, что в настоящее время конкретных сроков по решению данного вопроса нет.

Агреман — это предварительное согласие одной страны на назначение главы дипломатического представительства другого государства.

В конце ноября прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что Александр Дарчиев может стать новым послом России в Соединенных Штатах и сменить на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова. Последний в октябре 2024 года был освобожден от обязанностей главы российской дипмиссии в Вашингтоне указом президента России Владимира Путина.

20 января глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что новый посол РФ в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель. По словам сенатора, кандидатура дипломата уже известна.

Ранее экс-посол РФ в Вашингтон оценил перспективы диалога России и США при Трампе.