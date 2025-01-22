Заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы ультиматумах со стороны России являются лживым бредом. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — заявил собеседник агентства.

Парламентарий напомнил, что договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, чего нельзя было сделать без санкции самого Зеленского. Депутат обратил внимание. что российская сторона тогда отвела войска с киевского и черниговского направлений, Россия была готова закончить военные действия, тогда как украинская сторона соглашалась на условия переговоров.

«Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал неонацистской хунте разорвать договоренности и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов», — заключил Слуцкий.

Собеседник агентства указал, что Зеленский теперь предпринимает попытки переврать факты, занимаясь фальсификацией истории «как истинный последователь Бандеры».

Незадолго до этого Зеленский заявил, что отказ от переговоров в Стамбуле связан с нежеланием принять позицию российской стороны по нейтральному статусу Украины и поставить во главе страны Виктора Медведчука. Также украинский президент заявил, что было озвучено требование о сокращении украинской армии и уничтожении техники, которая может пройти более 20 километров. Все это Зеленский назвал ультиматумами президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуме не поверили словам Джонсона по поводу срыва переговоров России и Украины.