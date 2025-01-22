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В России назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру

Депутат Госдумы Белик: есть два условия, которые помогут принудить Киев к миру
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Виталий Аньков/РИА Новости

Принуждение Украины к миру за 100 дней технически возможно, но для этого США нужно выполнить два условия. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим», — заявил парламентарий.

Депутат указал, что таким образом Вашингтон не потратит «ни доллара», если будет придерживаться такой политики, а также получит международное признание миротворца. Белик отметил, что западные СМИ «раскрутят это как великую победу» США.

Также парламентарий отметил, что даже при прекращении конфликта на Украине, российская сторона будет вынуждена постоянно держать внушительную группировку на границе. На отвод этих сил ни Киев, ни Запад не могут рассчитывать, заключил собеседник агентства.

22 января американская газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Авторы материала отметили, что заключение сделки с российским лидером Владимиром Путиным «оказалось гораздо более сложной задачей», чем его представлял Трамп во время своей предвыборной кампании.

До этого стало известно, что глава Белого дома подписал указ о приостановке на три месяца всех программ помощи иностранным государствам, отметив, что США потратили на Украину на $200 млрд больше, чем НАТО.

Ранее в Госдуме заявили о «показной» атаке ВСУ на фоне инаугурации Трампа.

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