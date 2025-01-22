Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию РФ всего через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать свою готовность продолжать боевые действия с помощью зарубежных партнеров. Такое заявление сделал член комитета нижней палаты российского парламента по обороне Виктор Соболев, пишет Life.ru.

По мнению законодателя, первоочередными вопросами для нового американского лидера являются возвращение Панамского канала и покупка новых земель. Речь идет о планах Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

«Нам крайне выгодно, если, допустим, Трамп скажет: «То, что вы освободили или то, что ваше, оставляйте себе, а остальное возвращайте Украине», — отметил депутат Государственной думы РФ.

Он пояснил, что через четыре года в США состоятся очередные выборы главы государства и этот пост может вновь занять представитель Демократической партии. Поэтому, даже если Трамп перестанет поставлять оружие в зону боевых действий, будущий хозяин Белого дома может возобновить этот процесс и принять Украину в НАТО.

Как сказал Соболев, в таком случае конфликт станет еще более жестоким. В связи с этим парламентарий выразил уверенность, что Москва в ближайшее время ускорит проведение специальной военной операции.

Данный процесс будет заключаться в полном освобождении Курской области от украинских формирований и взятии под контроль оставшихся территорий Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Инаугурация нового президента США состоялась 20 января 2025 года. В тот же день Трамп подписал указ о приостановке помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее американский лидер поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней.