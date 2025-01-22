Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек СНГ отметил активность избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии

Генсек СНГ: явка на досрочном голосовании в Белоруссии — хороший показатель
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии — хороший показатель активности избирателей. Об этом ТАСС заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Вчера был первый день досрочного голосования, и я с удовлетворением хочу констатировать, что почти 8% избирателей вчера пришли на избирательные участки. Это хороший показатель активности белорусских избирателей», — сказал Лебедев.

По его словам, усилия властей ведут к спокойным президентским выборам. При этом он добавил, что обстановка в стране в целом и вокруг Белоруссии волнует страны СНГ. Однако белорусские власти прилагают все усилия и ответственно подходят к предстоящим выборам, подчеркнул Лебедев.

В связи с чем есть веские основания считать, что выборы пройдут спокойно и без провокаций со стороны, заключил генсек СНГ.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в стране не собираются вводить ограничения на пользование интернетом во время президентских выборов. В то же время Лукашенко подчеркнул, что готов принять все необходимые меры для сохранения безопасности в стране.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами