Генсек СНГ отметил активность избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии

Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии — хороший показатель активности избирателей. Об этом ТАСС заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Вчера был первый день досрочного голосования, и я с удовлетворением хочу констатировать, что почти 8% избирателей вчера пришли на избирательные участки. Это хороший показатель активности белорусских избирателей», — сказал Лебедев.

По его словам, усилия властей ведут к спокойным президентским выборам. При этом он добавил, что обстановка в стране в целом и вокруг Белоруссии волнует страны СНГ. Однако белорусские власти прилагают все усилия и ответственно подходят к предстоящим выборам, подчеркнул Лебедев.

В связи с чем есть веские основания считать, что выборы пройдут спокойно и без провокаций со стороны, заключил генсек СНГ.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в стране не собираются вводить ограничения на пользование интернетом во время президентских выборов. В то же время Лукашенко подчеркнул, что готов принять все необходимые меры для сохранения безопасности в стране.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.