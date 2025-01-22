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Трамп объяснил Зеленскому, что требуется для достижения мира

Трамп: Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский желает мира, но для исполнения танго требуется двое, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Зеленский «очень серьезно» говорил ему, что хотел бы достижения мира. Однако, отметил глава Белого дома, для танго нужны двое. Поэтому надо посмотреть, что произойдет.

22 января сообщалось, что Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

21 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине должен прекратиться, несмотря на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Позднее Рубио отметил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.

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