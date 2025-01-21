Новый госсекретарь США назвал условие завершения конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Его слова приводит CNN.

Он подчеркнул, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон, поскольку ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максимальных целей.

В то же время госсекретарь затруднился назвать сроки урегулирования конфликта.

«Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы — как украинцы, так и россияне», — сказал Рубио.

До этого сенат США (верхняя палата конгресса) одобрил кандидатуру республиканца Марко Рубио на пост государственного секретаря. Решение поддержали 99 сенаторов, против никто не выступил. Рубио также проголосовал сам за себя.

Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, возглавившим Государственный департамент США. На недавних слушаниях в палате он заявлял, что будет неукоснительно следовать политике президента Дональда Трампа, ориентированной на защиту нацинтересов страны.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.