Госсекретарь США заявил о необходимости заканчивать конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в программе «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC, что конфликт на Украине должен прекратиться, несмотря на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Отвечая на вопрос о предвыборном обещании президента США Дональда Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной в первый же день, Рубио сказал, что данный вопрос более сложный и переговоры не будут проводиться публично.

Происходящее на Украине госсекретарь назвал «трагическим конфликтом», который нанес огромный ущерб Украине, России и стабильности в Европе.

«Таким образом, единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — подчеркнул Рубио.

После инаугурации Трампа президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход РФ к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования ситуации должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Позднее Рубио отметил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам.

Ранее Трамп рассказал о планах скорой встречи с Путиным.