Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США заявил о необходимости заканчивать конфликт на Украине

Госсекретарь США Рубио: конфликт на Украине должен прекратиться
close
Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в программе «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC, что конфликт на Украине должен прекратиться, несмотря на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Отвечая на вопрос о предвыборном обещании президента США Дональда Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной в первый же день, Рубио сказал, что данный вопрос более сложный и переговоры не будут проводиться публично.

Происходящее на Украине госсекретарь назвал «трагическим конфликтом», который нанес огромный ущерб Украине, России и стабильности в Европе.

«Таким образом, единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — подчеркнул Рубио.

После инаугурации Трампа президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход РФ к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования ситуации должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Позднее Рубио отметил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам.

Ранее Трамп рассказал о планах скорой встречи с Путиным.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами