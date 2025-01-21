Российский генерал назвал катастрофический для Украины сценарий Трампа

Если США заморозят помощь Украине на 90 дней, то Европа может частично компенсировать эту поддержку. Об этом в разговоре с mk.ru заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Для Украины существует опасность, что ее оставят на 90 дней без прямых поставок», — сказал он.

По словам эксперта, в таком случае украинская сторона «почувствует существенную разницу». Однако Европа способна обеспечить компенсацию потерь в поставках хотя бы на 50%, считает он.

Попов также выразил мнение, что она будет действовать с оглядкой на Соединенные Штаты и будет оказывать Киеву помощь «не огульно и не в лоб, как это было раньше».

21 января государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты собираются добиться устойчивого мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы за урегулированием последовал еще один вооруженный конфликт между Украиной и РФ, «через три или четыре года».

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее в Раде заявили, что указ Трампа о приостановке помощи США другим государствам не затронет Украину.