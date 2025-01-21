На Украине рассказали, кому США не перестанут поставлять помощь

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам не коснется Украины. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кратко: нас это не касается», — заявил Железняк.

Депутат обратил внимание на то, что помощь Украине оказывается не в рамках президентских программ, а одобряется конгрессом. При этом последнюю одобренную конгрессом партию помощи Киев уже получил, а новая еще не одобрена.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что полная остановка помощи США Украине абсолютно неприемлема. По его словам, военно-промышленный комплекс Украины недостаточно силен, чтобы полностью обеспечивать себя.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи всем другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее Трамп предрек РФ проблемы при отказе Путина заключить соглашение по Украине.