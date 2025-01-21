Трюдо пообещал ответить США на введение тарифов на канадские товары

Оттава ответит США на введение тарифов на канадские товары по принципу «доллар за доллар». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.
По его словам, все варианты «находятся на столе».
«В вопросе тарифов я поддерживаю принцип «доллар за доллар», — сказал глава правительства.
Политик отметил, что его страна «в обязательном порядке» рассмотрит этот вариант.
Также Трюдо предупредил Соединенные Штаты, что им придется закупать ресурсы у России и Китая, если американский президент Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25% на канадские товары.
До этого Трамп заявил, что новые пошлины в 25% в отношении товаров из Мексики и Канады могут ввести 1 февраля.
Американский лидер также пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Хозяин Белого дома отметил, что это необходимо «выправить».
Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.