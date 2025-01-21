Трюдо высказался о последствиях ввода США тарифов на канадские товары

Премьер Канады Трюдо: США придется закупать ресурсы у РФ и КНР после ввода пошлин

США придется закупать ресурсы у России и Китая, если американский президент Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25% на товары из Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

По его словам, Канада готова работать с США ради создания «процветающей и безопасной экономики в Северной Америке».

«Альтернативой для них стала бы закупка большего числа ресурсов из России, Китая или Венесуэлы», — сказал он.

Трюдо подчеркнул, что Канада ответит на решение США по тарифам.

До этого Трамп заявил, что новые пошлины в 25% в отношении Мексики и Канады могут ввести 1 февраля.

Также Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Он отметил, что это необходимо «выправить».

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС.