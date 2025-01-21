Трамп назвал вероятную дату введения пошлин на товары из Канады и Мексики

Трамп: Тарифы в отношении Мексики и Канады могут быть введены 1 февраля

Новые 25-процентные тарифы в отношении Мексики и Канады могут ввести 1 февраля. Возможную дату ужесточения торговли с соседними государствами назвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит CNBC.

Накануне глава государства сообщил, что ввод новых тарифов для торговых партнеров США не будут откладывать.

«Возможность введения 25-процентных пошлин на товары Мексики и Канады рассматривается, так как они пропускают огромное количество людей» через границу, — сказал он.

Помимо защиты американского бизнеса, президент США рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

«Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан, мы будем облагать налогами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», — подчеркнул Трамп.

Также Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что БРИКС не пытается посягать на американский доллар.