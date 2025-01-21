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Маск назвал Шольца «тупицей»

Маск переиначил имя Шольца, назвав его тупицей
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Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X исказил имя и фамилию канцлера Германии Олафа Шольца, оскорбив его.

«Позор тебе, Оаф Шитс», — написал Маск, комментируя заявления Шольца о том, что власти ФРГ не приемлют поддержку ультраправых позиций..

В английском языке слово «Oaf» означает «тупица», а «Shitz» — производное от слова «shit» («фекалии»).

В конце декабря вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек говорил, что Маск, поддерживая «Альтернативу для Германии» (АдГ), ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы.

Маск перед этим заявлял, что только приход к власти в Германии партии АдГ может спасти страну. В январе он запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.

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