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Маска обвинили в игре на ослабление Европы

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Маск пытается ослабить Европу, поддерживая ультраправых
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David Swanson/Reuters

Вице-канцлер Германии и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы, поддерживая «Альтернативу для Германии». Об этом пишет Reuters.

Как считает политик, Маск делает свои заявления в поддержку ультраправых «не по незнанию».

«Это логично и системно. Маск усиливает тех, кто ослабляет Европу. Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неуместным ограничением их власти», — заявил Хабек.

До этого Илон Маск заявил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее в Германии призвали Европу «не выставлять себя глупее, чем есть на самом деле».

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