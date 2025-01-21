Шольц раскритиковал симпатии Илона Маска к ультраправым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемой поддержку европейских ультраправых американским предпринимателем и представителем ближайшего окружения президента США Дональда Трампа Илоном Маском. С таким заявлением он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

«Каждый может говорить, что он хочет, даже если он миллиардер. Что мы не приемлем — это если это поддержка ультраправых позиций», — подчеркнул Шольц.

В ходе этого же выступления Шольц тем не менее пообещал сделать все, чтобы оставить США близкими партнерами Европы.

В конце декабря вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что Маск, поддерживая «Альтернативу для Германии», ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы.

Маск перед этим заявлял, что только приход к власти в Германии партии АдГ может спасти страну. В январе он даже запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.