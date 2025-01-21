Шольц сделал заявление об отношениях Европы и США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал сделать все, чтобы США остались близкими партнерами Европы и после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

«Скажу четко: США — наш ближайший партнер за пределами Европы. И сделаю все, чтобы так и осталось в дальнейшем», — заявил политик.

Сотрудничество между США и Европой немецкий канцлер назвал необходимым для обеспечения глобального мира и безопасности. По словам Шольца, у него уже были «хорошие контакты» с президентом США Дональдом Трампом и его советниками.

До этого Шольц выразил надежду на то, что США при Трампе продолжат предоставлять военную помощь Украине. По его словам, между Германией и США идет «интенсивный» дипломатический диалог. по этому и другим вопросам.

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