В Госдуме РФ назвали основную проблему переговоров с Зеленским

Основной проблемой возможных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским для Москвы остается его нелегитимность. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков.

По его словам, подписанный президентом Украины указ о запрете переговоров с РФ в настоящее время является второстепенным. Документ приняли исходя из политической целесообразности, поэтому его действие может быть отменено в любой момент.

«В конце концов, вряд ли кто-то будет обращать большое внимание на этот запрет. Закон также предписывает Зеленскому покинуть президентский пост, но он этого не делает», — подчеркнул парламентарий.

Новиков пояснил, что Москва рассматривает конфликт с Киевом как одну из частей широкой проблемы, связанной с необходимостью обеспечить безопасность в стране и в мире в долгосрочной перспективе. В связи с этим в переговорах должны участвовать те, кто обладает ресурсами для принятия решений соответствующих масштабов. В первую очередь речь идет о США, пояснил он.

«Что касается Зеленского, то для нас не существует проблемы запрета переговоров с РФ. Но есть другая — кого нам могут предложить как сторону переговоров вместо человека, утратившего легитимность», — подытожил законодатель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского лидера заключить сделку с РФ.