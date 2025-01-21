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Зеленский сомневается, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине

Зеленский выразил сомнение, что страны ЕС будут участвовать в мирных переговорах
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа станет активным участником мирных переговоров по Украине. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Давосе, передает издание «Страна.ua».

»США не интересует, останется ли Европейский Союз их союзником в будущем. Вашингтон сомневается в том, что Европа сможет предложить Америке что-то действительно значимое», — отметил Зеленский.

21 января депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков заявил, что основной проблемой возможных переговоров с Владимиром Зеленским для Москвы остается его нелегитимность. По его словам, подписанный президентом Украины указ о запрете переговоров с РФ в настоящее время является второстепенным. Документ приняли исходя из политической целесообразности, поэтому его действие может быть отменено в любой момент.

При этом американский президент Дональд Трамп отметил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в Кремле выразили готовность к серьезному диалогу с Трампом.

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