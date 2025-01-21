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В Кремле выразили готовность к серьезному диалогу с Трампом

Помощник президента РФ Ушаков: Россия настроена на серьезный диалог с Трампом
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Кремль учитывает высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но настроен на серьезный диалог. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя слова Трампа, который заявил, что в интересах Владимира Путина заключить сделку, поскольку экономика России якобы находится в трудном положении, как он сам сказал.

«В последние дни из Вашингтона поступает много сигналов. Как я уже упоминал, мы готовы рассмотреть конкретные предложения, которые могут впоследствии стать основой для переговоров между лидерами. Мы учитываем высказывания Трампа, сделанные перед журналистами, но настроены на серьезный диалог», — сказал Ушаков.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Республиканец неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже обозначили готовность к проведению переговоров, контакт между ними возможен.

Ранее западный ученый спрогнозировал исход конфликта на Украине.

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