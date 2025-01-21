Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин приглашен на 80-летие Победы в РФ в мае, Путин — в КНР в сентябре

Россия пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров.

Путин и Си Цзиньпин 21 января по видеосвязи обсудили планы работы на 2025 год, который в обеих странах будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Китая, в свою очередь, пригласил Путина посетить Пекин в сентябре.

До этого в Кремле отмечали. что РФ не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

17 января Си Цзиньпин провел встречу с Трампом незадолго до его инаугурации. Они договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов. По словам американского лидера, разговор был «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста.