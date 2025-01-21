Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин приглашен на 80-летие Победы в РФ в мае, Путин — в КНР в сентябре
close
Илья Питалев/РИА Новости

Россия пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров.

Путин и Си Цзиньпин 21 января по видеосвязи обсудили планы работы на 2025 год, который в обеих странах будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Китая, в свою очередь, пригласил Путина посетить Пекин в сентябре.

До этого в Кремле отмечали. что РФ не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

17 января Си Цзиньпин провел встречу с Трампом незадолго до его инаугурации. Они договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов. По словам американского лидера, разговор был «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами