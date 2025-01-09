СМИ сообщили, что Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста

WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня о состоянии китайской экономики, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что экономист предположил завышение показателей по экономическому росту со стороны Пекина.

«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный (рост ВВП. — «Газета.Ru») в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — поделился экономист во время форума в Вашингтоне.

Также Гао усомнился в возможности Пекина стимулировать экономический рост в стране.

По словам источников издания, Си поручил привлечь экономиста к ответственности.

До этого британская газета Financial Times писала, что Китай запланировал три стратегии в отношении администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.