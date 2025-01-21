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Западный ученый спрогнозировал исход конфликта на Украине

FA: Трампу придется заключить сделку по Украине с заморозкой по линии фронта
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Vasily Fedosenko/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп будет вынужден заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине с заморозкой по линии фронта. Об этом заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз, пишет журнал Foreign Affairs (FA).

По данным издания, Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании быстро закончить украинский конфликт.

«Предполагается, что это потребует усилий по заключению соглашения, позволяющего каждой стороне сохранить большую часть территории, которую она в настоящее время контролирует», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что украинские власти «ненавидят» эту идею. По мнению Роуза, такая сделка будет «наименее плохой альтернативой» и сможет удовлетворить интересы всех сторон.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности украинского лидера заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

Ранее новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине со стороны США.

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