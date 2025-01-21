Лавров рассказал об отношениях России с Арменией

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Россия придерживается всех договоренностей с Ереваном, в том числе по военным вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

«В то же время мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние отношения не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, которые не заинтересованы в том, чтобы российско-армянское союзничество укреплялось», — прокомментировал Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что все взаимовыгодные связи, сформированные за долгие годы, останутся и страны будут сотрудничать по всем направлениям на условиях, которые устроят Москву и Ереван.

Во время переговоров Ереван заявил о готовности разблокировать все коммуникации региона в рамках проекта «Перекресток мира».

Проект «Перекресток мира» разработало правительство Армении. Согласно ему, предстоит разблокировка транспортных связей с Азербайджаном и их интеграция в инфраструктуру всего региона.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян призвал учитывать интересы России.