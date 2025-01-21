Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином назвал коллегу из Китая своим дорогим другом. Запись переговоров размещена в Telegram-канале Кремля.

«Дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года», — сказал российский лидер.

Во время переговоров с лидером КНР Путин высказался о важности борьбы против фашизма.

21 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка телефонного разговора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом еще не началась.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной. Также глава государства подчеркнул, что Москва открыта к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее на Западе заявили о готовности Путина к диалогу по Украине с Трампом, но с нюансом.