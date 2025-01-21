Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: нельзя дать фашизму снова поднять голову

Путин: идеологии фашизма и милитаризма нельзя позволить снова поднять голову
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции высказался о важности борьбы против фашизма. Трансляцию диалога вела пресс-служба Кремля.

«Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что как для России, так и для Китая победа в Великой Отечественной войне является священной.

В декабре политолог содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман назвал идеологию фашизма единственным способом объединить Запад. По мнению ученого, ничто другое его не восстановит.

20 января американский миллиардер Илон Маск вскинул руку в приветствии, похожем на нацистский салют, во время инаугурации Дональда Трампа. Когда предпринимателя начали критиковать, тот призвал своих противников придумать «грязные трюки получше».

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами