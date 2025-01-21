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На Западе заявили о готовности Путина к диалогу по Украине с Трампом, но с нюансом

ISW: Путин показал, что готов вести переговоры с Трампом по конфликту на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 января подтвердил, что готов вести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом по конфликту на Украине, однако только на условиях Москвы. Такую оценку дают аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин якобы косвенно требует от Украины полной капитуляции. Российский лидер подчеркнул, что любое мирное решение должно быть основано на «устранении причин» конфликта, что, по его словам, включает выполнение требований РФ, отмечается в тексте.

Как утверждают в ISW, Путин и глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что Москва не будет рассматривать возможность компромисса в отношении выдвинутых ранее требований.

Речь идет о постоянном нейтралитете, невступлении в НАТО, ограниченной численности ВСУ и смене действующей в Киеве власти, говорится в тексте.

После официального вступления в должность Трампа российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.

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