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Маск прокомментировал свое «нацистское приветствие» на инаугурации Трампа

Маск ответил критикам после своего жеста, похожего на нацистское приветствие
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Mike Segar/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на спекуляции и обвинения в нацизме после того, как на инаугурации президента США Дональда Трампа он дважды сделал жест, похожий на нацистское приветствие, вскинув руку вверх. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Маск призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». Лозунг о том, что «все – Гитлеры» уже порядком надоел, написал предприниматель.

Маск выступил с речью на Capital One Arena в Вашингтоне. Во время нее руководитель компаний SpaceX и Tesla начал яростно размахивать кулаками и жестикулировать в разные стороны, заявив, что именно так ощущается победа. Завершая свою речь, Маск прикоснулся к своему сердцу, а затем поднял руку и поприветствовал сторонников.

После этого член палаты представителей от Демократической партии в штате Нью-Йорк Джерри Надлер резко раскритиковал Маска, назвав его действия неприемлемыми.

Вероятно, миллиардер исполнил «Салют Беллами» – ритуал произнесения клятвы верности флагу США. Во время него правая рука поднимается к груди, потом резко вскидывается вверх и направляется прямо на флаг. Этот ритуал впервые выполнил Френсис Беллами на Дне Колумба 12 октября 1892 года.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.

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