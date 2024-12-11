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В Канаде назвали фашизм единственным способом объединить Запад

Политолог Фриман: фашизм является единственным способом объединить Запад

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Francois Lenoir/Reuters

Политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман назвал идеологию фашизма единственным способом объединить Запад. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Ленте.ру».

«Единственный способ восстановить западное единство, но которого я не хочу — это фашизм. Ничто другое его не восстановит», — сказал эксперт.

Он также отметил, что при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере была «последняя серьезная попытка превратить европейский мир в военное и экономическое единство». По словам Фримана, он не желает, чтобы это еще раз повторилось.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой» после ее слов о необходимости поставок дальнобойного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Дипломат также обвинила власти ФРГ в том, что во многих городах страны Гитлер по-прежнему является почетным гражданином. Кроме того, Захарова выразила недовольство тем фактом, что немецкое правительство выплачивает пенсии эсэсовцам и следит за могилами нацистов.

В октябре вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что антироссийская истерия является проявлением фашизма.

Ранее Путин заявил об усилиях России по искоренению нацизма.

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