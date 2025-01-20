Премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране и положить конец «либеральному фашизму». Его слова приводит издание Sova.

По словам Кобахидзе, конец «либерального фашизма» в Грузии позволит стране развиваться и добиваться национальных целей.

«С внутриполитической точки зрения 2025 год будет очень важным – мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране, радикализму и либеральному фашизму в этой стране должен быть положен конец. Это, безусловно, важно для продолжения развития нашей страны и достижения всех поставленных ею национальных целей», — сказал премьер Грузии.

Он также заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа. Политик также отметил, что последние несколько лет были непростыми во всем мире и в Грузии было «четыре попытки революции». Премьер высказал надежду на то, что в годы правления Трампа обстановка в мире, и в том числе в Грузии, будет более спокойной.

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