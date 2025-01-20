Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму»

Кобахидзе призвал нанести удар по радикалам и либеральному фашизму в Грузии
close
Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране и положить конец «либеральному фашизму». Его слова приводит издание Sova.

По словам Кобахидзе, конец «либерального фашизма» в Грузии позволит стране развиваться и добиваться национальных целей.

«С внутриполитической точки зрения 2025 год будет очень важным – мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране, радикализму и либеральному фашизму в этой стране должен быть положен конец. Это, безусловно, важно для продолжения развития нашей страны и достижения всех поставленных ею национальных целей», — сказал премьер Грузии.

Он также заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа. Политик также отметил, что последние несколько лет были непростыми во всем мире и в Грузии было «четыре попытки революции». Премьер высказал надежду на то, что в годы правления Трампа обстановка в мире, и в том числе в Грузии, будет более спокойной.

Ранее в Грузии рассказали о родственниках Зурабишвили, сражавшихся против СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами