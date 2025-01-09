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Путин созвонится с Си Цзиньпином

Путин заявил, что у него скоро будет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что у него скоро будет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — сказал Путин.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани.

В конце 2024 года китайский лидер заявил, что Москва и Пекин всегда движутся по правильному пути, отказываясь от конфронтаций и не создавая союзов против каких-либо третьих стран. Страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений.

27 декабря посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов сообщил, что китайский лидер планирует посетить РФ в 2025 году. Как сказал дипломат, «соответствующие планы уже активно верстаются».

Ранее Путин передал привет Си Цзиньпину.

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