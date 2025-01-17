Трамп раскрыл подробности о телефонной беседе с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Пост с соответствующим содержанием будущий хозяин Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

«Разговор был очень хорошим как для КНР, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас», — написал политик.

По словам Трампа, они с Си Цзиньпином обсудили многие вопросы. В том числе те, которые касаются торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok.

В конце избранный президент США добавил, что отныне он и председатель КНР будут делать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

17 января Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Сколько по времени длилась беседа, остается неизвестным.

До этого китайское министерство иностранных дел заявило, что специальный представитель председателя КНР Хань Чжэн посетит США и примет участие в церемонии инаугурации избранного американского лидера. Мероприятие запланировано на 20 января.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, Пекин готов укреплять диалог и связи с Вашингтоном после смены власти. Там добавили, что сторонам следует должным образом устранять разногласия друг с другом и принимать усилия для стабильного развития отношений.

Ранее в США не исключили ускорения поставок оружия на Тайвань после инаугурации Трампа.