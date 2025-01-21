Трамп сообщил, что при нем конфликт на Украине не произошел бы

Трамп заявил, что во время его президентства конфликта на Украине не было бы

На митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что при нем украинского кризиса не случилось бы.

Американский политик также пообещал прекратить «некоторые войны и происходящие глупые вещи». При этом он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что планирует увидеться с президентом РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются. Будучи кандидатом в президенты США, политик обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, а теперь сказал, что у него есть еще полдня для достижения этой цели.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп обязательно ужесточит антироссийские санкции.