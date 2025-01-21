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Трамп сообщил, что при нем конфликт на Украине не произошел бы

Трамп заявил, что во время его президентства конфликта на Украине не было бы
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Carlos Barria/Reuters

На митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что при нем украинского кризиса не случилось бы.

Американский политик также пообещал прекратить «некоторые войны и происходящие глупые вещи». При этом он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что планирует увидеться с президентом РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются. Будучи кандидатом в президенты США, политик обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, а теперь сказал, что у него есть еще полдня для достижения этой цели.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп обязательно ужесточит антироссийские санкции.

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