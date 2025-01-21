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Политолог объяснил, почему Трамп обязательно ужесточит антироссийские санкции

Политолог Суслов: Трамп может ужесточить санкции против России
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп усилит антироссийские санкции, когда осознает, насколько сложными будут переговоры по Украине, заявил ТАСС замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований «Высшей школы экономики», политолог Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, такой вариант развития событий является «априорным базовым сценарием» на ближайшие месяцы.

«Как только администрация Трампа придет к выводу, что переговоры будут очень непростыми и что у России своя позиция, которая с американской позицией не совпадает, они будут заинтересованы в том, чтобы наращивать давление на Россию», — сказал Суслов.

Он добавил, что ограничения в отношении РФ будут направлены на энергетический сектор, а также будут включать вторичные санкции против партнеров страны. «Главным ограничителем» для Вашингтона при этом будет риск инфляции внутри США: если меры дестабилизируют экспорт российской нефти и приведут к росту мировых цен, это может создать проблемы для самой Америки.

«С точки зрения Трампа, конфликт на Украине мешает ему сосредоточить американские силы и средства на борьбе с Китаем. Тем более Трамп и его окружение пришли к выводу, что нанести военное поражение на поле боя невозможно», — высказал мнение политолог.

Он предположил, что по этой причине президент США всерьез постарается положить конец конфликту на Украине, а первым шагом после его телефонного разговора с российским коллегой станет договоренность начать переговоры на рабочем уровне с участием спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога и других членов его команды.

До этого опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики предупредили, что после инаугурации Трампа доллар подорожает: в моменте после события он может взлететь до 115 руб., а курс рубля будет подвержен резким колебаниям.

Ранее аналитик объяснил, почему Байден ввел санкции против РФ перед своим уходом.

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