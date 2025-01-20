США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату», — говорится в заявлении.

До этого Трамп во время инаугурационной речи заявил о введении режима ЧС в энергетической сфере, чтобы активизировать добычу нефти и газа. По его словам словам, это должно стать основой для восстановления экономики и снижения инфляции в США.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в Ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп заявил о начале золотого века Америки.