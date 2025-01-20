Трамп принял меры для восстановления экономики и снижения инфляции в США

Президент США Дональд Трамп во время инаугурации анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции. Трансляцию мероприятия ведет портал C-Span.

По его словам, кризис инфляции в стране был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители.

Трамп подчеркнул, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире, а также намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергоресурсов.

Избранный президент добавил, что сегодня «зеленой сделке» будет положен конец, будет отменен обязательный переход на электромобили, что позволит сохранить автомобильную промышленность.

До этого сообщалось, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Соединенных Штатов, но новые пошлины пока не вводятся.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в Ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.