В Капитолии началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. Трансляцию ведет C-SPAN.

Церемония началась в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) после того, как в ротонду зашли Трамп, действующий президент Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис.

20 января 2025 года Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

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