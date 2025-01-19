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В Словакии оценили ущерб ЕС от остановки Украиной транзита газа из РФ

Депутат Гашпар: остановка Киевом транзита газа из РФ нанесет ЕС ущерб в €70 млрд
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Vladislav Culiomza/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит газа из России нанесет Европе ущерб в размере €70 млрд. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, Братислава «крайне негативно» воспринимает действия Киева.

«Он (Зеленский) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 млрд евро», — сказал Гашпар.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. По его словам, прекращение транзита обойдется Словакии в сотни миллионов евро потерянных доходов. Фицо отметил, что это приведет к росту на газ и электроэнергию в Европе.

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о рекордных объемах закупок российского газа после остановки транзита.

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