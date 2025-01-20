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СМИ раскрыли планы Трампа по восстановлению смертной казни

Reuters: Трамп хочет восстановить смертную казнь на федеральном уровне
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David Dee Delgado/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, отменив мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров, введенный при уходящем главе государства Джо Байдене. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.

«Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне», — отмечается в сообщении.

26 декабря Трамп пожелал приговоренным к смертной казни заключенным, которых помиловал Байден, «катиться в ад».

23 декабря Байден смягчил приговоры 37 приговоренным к смертной казни лицам. Приговоры в отношении них будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Решение главы государства назвали «историческим актом помилования». В Белом доме подчеркнули, что за время своего президентства Байден вынес больше решений о смягчении наказания, чем любой из его недавних предшественников.

Двое заключенных с решением о помиловании не согласились и даже обратились в суд с требованием установить запрет на замену их смертных приговоров. Кто эти люди, что они совершили и на что теперь рассчитывают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп предложил вернуть казнь с помощью гильотины и массовые расстрелы.

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