Смертники отказались от помилования: заключенные в США оспаривают решение Байдена

Президент США Джо Байден перед сложением полномочий помиловал 37 из 40 преступников, приговоренных к смертной казни за совершение тяжких преступлений. Они не выйдут на свободу, но останутся доживать своей век в тюрьме в качестве пожизненно заключенных. Двое из них, однако, с решением не согласились и даже обратились в суд с требованием установить запрет на замену их смертных приговоров. Кто эти люди, что они совершили и на что теперь рассчитывают — в материале «Газеты.Ru».

Шеннон Агофски и Лэн Дэвис, приговоренные в США к смертной казни, оспорили решение действующего президента страны Джо Байдена о смягчении наказания, сообщил телеканал NBC News.

Глава государства еще в декабре 2024 года заменил наказание 37 из 40 федеральных заключенных, приговоренных к высшей мере, на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение . Указ не коснулся тех, кто был осужден за массовые убийства или теракты: так, Байден отказался включать в список Джохара Царнаева, Дилана Руфа и Роберта Бауэрса. Царнаев был осужден за организацию взрывов на Бостонском марафоне в 2013 году. Сторонник превосходства белой расы Руф — за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. А Бауэрс ждет казни за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году, жертвами которой стали 11 человек.

Агофски и Дэвис отказались от замены наказания, так как рассчитывают доказать свою невиновность и считают, что согласие с помилованием лишит их этой надежды. Мужчины отказались подписывать документы о помиловании и даже обратились в суд с требованием установить запрет на замену их смертных приговоров .

При этом с точки зрения американского законодательства, пишет NBC News, ситуация далеко не однозначна. Например, постановление Верховного суда США от 1927 года гласит, что глава государства имеет право предоставлять отсрочки и помилования, а «согласие осужденного не требуется».

«Точно так же, как мы назначаем наказания ради общественного блага, президент и губернаторы штатов могут помиловать ради общественного блага», — пояснил телеканалу профессор конституционного права Дэн Кобиль.

В американском министерстве юстиции ситуацию пока не комментировали.

Кто такие Агофски и Дэвис

Шеннон Агофски провел в заключении уже 35 лет. В 1989 году, когда ему было 18 лет, присяжные признали его виновным в убийстве и ограблении президента банка Дэна Шорта, чье тело нашли в озере в Оклахоме. Его приговорили к пожизненному заключению.

Уже в заключении в 2001 году Агофски совершил второе убийство: в техасской тюрьме он избил до смерти другого заключенного, своего сокамерника по имени Лютер Плант, и присяжные проголосовали за ужесточение наказания — смертную казнь.

Сейчас Агофски 53 года, и он по-прежнему пытается доказать свою невиновность в обоих преступлениях, за которые был осужден.

«Подсудимый не хочет смягчения наказания и отказался подписывать документы, предлагаемые в связи со смягчением наказания», — говорится в заявлении его адвоката.

У Агофски есть жена, гражданка Германии Лора — они поженились в 2019 году по телефону и ни разу не встречались. Она пояснила, что статус приговоренного к смертной казни давал ему право на юридическую помощь, которая критически важна для апелляций. Шеннон Агофски хочет рано или поздно выйти из тюрьмы, а в случае согласия с помилованием это станет невозможно из-за запрета на досрочное освобождение.

Бывший офицер полиции Лэн Дэвис был осужден в 1994 году за организацию убийства Ким Гроувс, которая подала на него жалобу с обвинением в избиении подростка. Следствие пришло к выводу, что Дэвис нанял для убийства некоего наркоторговца. Первоначальный смертный приговор Дэвису был отменен апелляционным судом, но оспорен в кассации и вновь восстановлен в 2005 году.

Сейчас Дэвису 60 лет, и он «всегда утверждал, что невиновен». С решением о помиловании он не согласен по тем же причинам, что и Агофски.

При этом в ближайшем будущем смертная казнь ему, скорее всего, не грозит: при Байдене Минюст США ввел мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. Изменит ли что-нибудь в этом отношении избранный президент Дональд Трамп, пока неизвестно.