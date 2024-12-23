Байден смягчил наказание для 37 осужденных, приговоренных к казни

Президент США Джо Байден смягчил приговоры 37 приговоренным к смертной казни лицам. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Приговоры в отношении них будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

По данным Reuters, это решение затронуло 37 из 40 заключенных.

В белом доме назвали решение главы государства «историческим актом помилования» и подчеркнули, что за время своего президентства Байден вынес больше решений о смягчении наказания, чем любой из его недавних предшественников.

В декабре президент США объявил о помиловании 39 американцев и смягчении наказания для еще почти 1,5 тыс. человек. В его администрации назвали это «крупнейшим предоставлением помилований за один день в современной истории». Байден, как отметили в Белом доме, также стал первым президентом, который помиловал лиц, осужденных за употребление и хранение марихуаны, и бывших военнослужащих-представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), осужденных из-за их сексуальной ориентации.

В ближайшие недели Байден продолжит рассматривать решения о помиловании и смягчении наказаний для некоторых граждан, добавили в его администрации.

Ранее Маск усомнился, что Байден жив.