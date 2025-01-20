Путин обратился к МИД РФ по поводу российского заложника в плену у ХАМАС

Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать все возможное для освобождения гражданина России, который находится в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

«Среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством — с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все для того, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

20 января сообщалось, что гражданина РФ Александра Труфанова, который в октябре 2023 года был взят в плен членами ХАМАС, внесли в список на обмен в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц. В ответ Израиль освободил 90 палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах, — 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее посол России понадеялся на освобождение россиянина из плена ХАМАС.