Посол России понадеялся на освобождение россиянина из плена ХАМАС

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду на скорое освобождение россиянина Александра Труфанова из плена палестинского движения ХАМАС. Его слова приводятся в Telegram-канале МИД России.

В своем комментарии относительно достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС Викторов поприветствовал освобождение из плена трех израильтянок – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

«Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов», — заявил дипломат.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее вручение ХАМАС подарков израильским заложницам попало на видео.